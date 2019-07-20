Российские войска применяют в Сирии кассетные бомбы. Новые свидетельства этого, причем в самой России, нашла команда проекта Conflict Intelligence Team. Министерство обороны, однако, применение боеприпасов такого типа отрицает, сказал «Эху» руководитель группы Руслан Левиев.

Conflict Intelligence Team еще несколько лет назад выпустило расследование, где приводились доказательства применения кассетных боеприпасов, — напомнил Руслан Левиев. По его словам, эту информацию также публиковали некоторые правозащитные организации.