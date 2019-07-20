Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют провести сегодня встречу со сторонниками

Она должна состояться у здания мэрии. Кандидаты от оппозиции требуют допустить их к выборам. Они добавляют, что им по надуманным поводам забраковали немалую часть подписей. Власти говорят, что считают предстоящее мероприятие несогласованной акцией. И пригрозили, что организаторов и участников привлекут к ответственности. Давление со стороны властей только разозлит общественность, сказал в эфире телеканала RTVI незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов.

Иван Жданов подчеркнул, что сегодняшняя акция – это прежде всего мирная встреча.

Встреча у мэрии в поддержку незарегистрированных кандидатов вряд ли что-то изменит, заметил в эфире «Эха» писатель и журналист Дмитрий Глуховский.

Выходить на митинги нужно лишь в том случае, если протест не политизированный, а общественный, считает Дмитрий Глуховский. По его мнению, сегодняшняя акция — мероприятие искусственное.