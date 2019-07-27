Верховный суд США разрешил Белому дому взять у Пентагона деньги на строительство пограничной стены. На возведение заградительных сооружений на границе с Мексикой президент Дональд Трамп хотел потратить 2,5 миллиарда долларов из фондов военного ведомства. Суд отменил решение нижестоящего суда, который признал действия американской администрации незаконными. До этого Конгресс отказал Трампу в финансировании строительства участка стены.