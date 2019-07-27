Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве

Это произошло в общественном пространстве «Яма», пишет сайт «МБХ медиа». По словам очевидцев, незадолго до этого на площадь прибыли члены движения «Лев против». В последнее время они по вечерам, в основном, в пятницу, приходят в пространство «Яма» и парк «Горка». Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но периодически у них возникали конфликты с отдыхающими на площади. Ранее это нередко завершалось задержаниями.