Смог над городами Западной Сибири начнется рассеиваться с воскресенья, говорят синоптики

К началу следующей недели направление ветра в регионе должно смениться, объясняют специалисты. Там горит почти 1,5 млн. га тайги. Действия властей по тушению лесных пожаров раскритиковал журналист новосибирского государственного телеканала. Жители региона задыхаются от смога, а выгоревший лес удастся восстановить минимум через 10 лет, — сказал в своем видеообращении Николай Сальников:

-Нам говорят, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину экономически выгодно? Или, может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 млрд рублей, это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем здравый рассудок утратили? Вы не забыли, кто вытащил ваш зад из лап фашистов в декабре 1941 года? Мы, сибиряки, требуем начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и министерства обороны»

По словам Николая Сальникова, сейчас горят, по сути, легкие Сибири.