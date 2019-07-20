Крупнейшие участники рынка критикуют инициативу ограничить контроль иностранцев над значимыми интернет-ресурсами

Такой законопроект накануне внес в Думу депутат-единоросс Антон Горелкин. Компании предупреждают, что принятие такого документа ограничит развитие рынка и может разрушить инфраструктуру. Идея Горелкина похоже на очередную трудновыполнимую инициативу, которая ограничивает свободу в сети, сказал «Эху» ведущий юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

Если законопроект будет принят, это существенно усложнит работу иностранных компаний в России, — уверен Саркис Дарбинян.