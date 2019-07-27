В Москве ночью был задержан глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин. Как рассказал «Эху» его адвокат Вадим Прохоров, это произошло практически сразу после обыска в квартире оппозиционного политика.

Вадим Прохоров добавил, что после обыска следователь провел прямо в квартире допрос. Яшин отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Накануне вечером силовики провели вторую серию обысков у кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции, причем как незарегистрированных, так и тех, кого допустили к выборам.