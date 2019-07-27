Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы намерены сегодня провести акцию у здания мэрии Москвы

Столичные власти считают ее несогласованной.

Независимые кандидаты, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, требуют допустить их до участия в кампании. Акцию у здания столичной мэрии они называют «встречей с избирателями» и настаивают на том, что она не требует согласования. Вместе с тем полиция накануне призвала не участвовать в незаконном, по ее мнению, митинге и сообщила, что «примет все меры для обеспечения правопорядка». Что понимается под этими мерами, не уточняется. Прокуратура, в свою очередь, начала административное расследование в отношении 15 кандидатов в Мосгордуму, которых считает организаторами несогласованной акции. Среди них указываются Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин и Елена Русакова. А в столичном департаменте региональной безопасности утверждают, что будут искать среди участников митинга уклонистов от военной службы. В ведомстве полагают, что их доля высока.

В среду Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования работе Мосгоризбиркома. Поводом, в том числе, послужила акция, которая прошла в воскресенье у 14 июля. После этого у ряда независимых кандидатов прошли обыски. Также часть из них допросили в СК.