США требуют от российского гражданина Александра Винника более 100 миллионов долларов

Вашингтон добивается его экстрадиции из Греции по обвинению в отмывании крупной суммы через интернет-биржу криптовалют, которую он контролировал. По данным следствия, торговую площадку использовали киберпреступники по всему миру. В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло анонимизировать происхождение средств, говорится в иске американской прокуратуры. Винник был арестован два года назад в окрестностях города Салоники.