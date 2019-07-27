Законопроект о значимых информационных ресурсах внесен в Госдуму без экспертизы профильного сообщества

Как сказал агентству ТАСС чиновник одного из федеральных ведомств, не проводилось ни консультаций, ни обсуждений, в том числе в правительстве и Минокомсвязи. По его мнению, одобрение подобной инициативы может создать реальные риски инновационному и технологическому развитию в масштабах страны. Законопроект депутата-единоросса Антона Горелкина предлагает ограничить 20% иностранное владение значимыми информационными ресурсами в России. С критикой документа выступили некоторые крупные участники рынка.