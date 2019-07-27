Московская мэрия отказалась согласовать пикет в поддержку сестер Хачатурян

Он должен был пройти сегодня. По словам организаторов, вместо акции они собираются принести цветы к зданию Генеральной прокуратуры. Это будет сделано в память о тех, кто не смог себя защитить от домашнего насилия. В понедельник они намерены подать в мэрию уведомление о проведении митинга в поддержку сестер 3 августа. Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца. Сестры говорят, что пошли на это из-за насилия с его стороны.