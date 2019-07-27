Главе Центризбиркома представят доклад о нарушениях в кампании по выборам Мосгордумы

Зампред Общественной палаты и руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Москвы Алексей Венедиктов направит Элле Памфиловой этот документ уже в понедельник. Сейчас, сказал он в эфире «Эха», идет работа над уменьшением количества забракованных подписей. Венедиктов отметил, что он будет ходатайствовать о допуске представителей Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в ЦИК. Незарегистрированные кандидаты ранее пожаловались на то, что немалое количество подписей у них забраковали по надуманным предлогам.