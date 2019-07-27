В Москве задержан глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин

Как рассказал «Эху» его адвокат Вадим Прохоров, уже после ночного обыска в квартиру оппозиционного политика прибыли 10 вооруженных оперативников в масках. Они посадили Яшина и его защитников в автозак и вывезли в Троицк. Сейчас они находятся возле ОВД. Прохоров полагает, что в ближайшее время в отношении его подзащитного будут оформлять протокол об административном правонарушении, чтобы не допустить его участия в сегодняшней встрече незарегистрированных кандидатов с избирателями у мэрии.