Владимир Путин дал Следственному комитету полномочия проводить судебные экспертизы

Президент подписал соответствующий закон. Сотрудники ведомства смогут осуществлять два десятка различных исследований, в том числе с использованием полиграфа. В СКР и раньше проводили собственные экспертизы. Но, как писала ранее газета «КоммерсантЪ», результаты некоторых из них были предметом дискуссии между следствием и прокуратурой. Адвокатское сообщество критично относится к нововведению. Такой шаг, полагают представители адвокатуры, поставит под серьезное сомнение независимость экспертной деятельности.