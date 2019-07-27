Верховный суд Дагестана отменил демонстрацию в поддержку журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Ее хотели провести в воскресенье. Однако судьи отменили решение районного суда, который признал незаконным запрет акции, принятый республиканским Минюстом. Гаджиева подозревают в финансировании терроризма. Он вину не признает. Сейчас журналист находится в СИЗО. Сам он и его коллеги считают, что преследование связано с его публикациями. Ранее три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».