Московская полиция предупредила, что будет пресекать попытки провести акцию у столичной мэрии

Она не согласована с городскими властями, предупредили силовики. Ранее незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму от оппозиции объявили о планах провести встречу с избирателями у мэрии. Они добиваются допуска к выборам и подчеркивают, что им отказали в регистрации по надуманным предлогам. В преддверии акции у многих кандидатов, а также в их штабах и даже у родных прошли обыски по делу о препятствовании работе избиркомов. Несколько человек, в том числе Алексей Навальный, были приговорены к административному аресту.