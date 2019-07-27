Начальника Стратегического командования ВС США обвинили в сексуальных домогательствах

Полковник Кэтрин Сплетстозер утверждает, что генерал Джон Хайтен приставал к ней два года назад. Как пишет газета The New York Times, это повторялось несколько раз. Военные провели дознание , но в прошлом месяце решили не передавать дело в трибунал. По словам источника издания, практически невозможно, чтобы встречи главы СТРАТКОМ с подчиненной происходили без ведома его охраны. Но ни один их охранников не докладывал об инцидентах. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хайтена на должность вице-председателя Комитета начальников штабов.