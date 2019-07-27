Российский МИД пригрозил ответить на решение британского регулятора оштрафовать телеканал RT

Готовиться к последствиям такого шага, как сказали во внешнеполитическом ведомстве, должны СМИ Великобритании в России.

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов по обвинению в нарушении правил вещания на территории Соединенного Королевства. В ведомстве считают, что при освещении нескольких историй, в том числе «дела Скрипалей» и войны в Сирии, RT нарушил требования о точности и беспристрастности. На телеканале с претензиями не согласны.