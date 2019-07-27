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01:04, 27 июля 2019

Новая волна обысков у ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Не только у тех, кому отказали в регистрации, но и уже допущенных к выборам. Силовики пришли в квартиры политиков, а также к их родственникам и соратникам. Еще обыски прошли в штабах кандидатов, и в Фонде борьбы с коррупцией.
Оппозиционные кандидаты две недели назад начали серию акций против недопуска на выборы. В среду Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркома. Тем же вечером в Москве прошла первая волна обысков. Некоторых кандидатов вызывали на допрос.



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