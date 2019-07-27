Обыски прошли этим вечером сразу по нескольким адресам в Москве в преддверии субботней акции протеста

Силовики нагрянули в офис Фонда борьбы с коррупцией, где также находятся штабы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь и Ивана Жданова, в штаб и домой к Илье Яшину, в штаб Дмитрия Гудкова, к начальнику штаба Геннадия Гудкова и еще к нескольким кандидатам, в том числе двум зарегистрированным, а также к их родственникам. Как сообщается, следственные действия связаны с делом о воспрепятствовании работе избиркомов. Оно было возбуждено после митинга 14 июля.