Обыски проходят этим вечером сразу по нескольким адресам в Москве в преддверии завтрашней акции протеста

Силовики нагрянули в офис Фонда борьбы с коррупцией, где также находятся штабы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь и Ивана Жданова, в штаб Ильи Яшина, к начальнику штаба Геннадия Гудкова и к родственникам еще двух кандидатов. Как сообщается, следственные действия связаны с делом о воспрепятствовании работе избиркомов. Оно было возбуждено после митинга 14 июля.

Тем временем, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы подтверждают свое намерение завтра встретиться с избирателями. Встреча начнется в 14 часов у здания столичной мэрии. Один из инициаторов предстоящей встречи, Илья Яшин, подчеркнул, что мероприятие носит мирный и легальный характер. Встреча пройдет в рамках предвыборного законодательства и в соответствии с Конституцией, которая гарантирует гражданам право на собрания. При этом политик призвал участников действовать мирно, законно, воздерживаться от агрессии и не конфликтовать друг с другом и с сотрудниками полиции. Одновременно он предостерег руководство и личный состав органов внутренних дел от незаконных действий в отношении участников и организаторов встречи. Яшин предупредил, что любые незаконные действия в отношении мирных граждан будут фиксироваться и обжаловаться в судебных инстанций вплоть до международных.