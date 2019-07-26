Z Архив новостей новости
5 1 6 6
22:33, 26 июля 2019

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

Поводом для обращения стал штраф в 280 тысяч рублей, который кинотеатру выписали за показ картины.
«Пионер» ее демонстрировал в течение двух дней, несмотря на отзыв прокатного удостоверения.
Кинотеатр попросил суд признать неконституционными нормы, устанавливающие систему выдачи и отзывов прокатных удостоверений. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…

5 139 6 10687 24.07
Kвеликобритания, власть, политика, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Мехмат, физтех МГУ – несбыточные мечты еврейских детей. Политическая система не желала видеть среди специалистов людей неправильной национальности… Так Брин-старший увез семью в США, когда Сергею было 6 лет…

5 371 6 32264 22.07
8читать ;смотреть
Kсша, ссср, видео, технологии, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Детство и отрочество для президента Зеленского заканчиваются Период между победой на президентских выборах и нынешним днём стал его отрочеством. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся…

5 105 6 9513 22.07
Kукраина, зеленский, политика, выборы, мнения
Блоги

+ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ Четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство…

5 76 6 7716 22.07
8читать ;смотреть
Kлипецк, сталин, вандализм, видео, кпрф, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 50 6 5713 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Голосование
5 42 6 5520 24.07
Блоги

Антон Красовский журналист

Опека не обязана знать, кто там с кем спит Почему ж человечество вырождается именно там, где не должно? А там, где должно цветет и пахнет? Может просто людей других надо любить, не считать их говном, создавать им условия для жизни и счастья и тогда прекратится вырождение-то?..

5 164 6 22000 20.07
Kдети, общество, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 186 6 24662 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Цели США понятны Во-первых, нужно продолжать нагнетать обстановку вокруг Ирана, в чем сам Тегеран активно «подыгрывает», в частности, задержанием британского танкера…

5 133 6 18301 21.07
Kсша, рф, политика, иран, события
Новости

Российские военные фактически признали использование в Сирии запрещенных международными конвенциями кассетных бомб Об этом говорится в расследовании международной группы Conflict Intelligence Team…

5 42 6 6038
Блоги

Иван Стариков экономика, политика

Good luck, с юбилеем, Америка! Америка ликует и празднует свою победу в космосе 50 лет назад! Назвать их натужной исторической гордыней в  отсутствии собственных современных достижений, нет никакой возможности…

5 79 6 11946 21.07
Kсша, космос, история, события
Блоги

Илья Яшин политик

Штаб по борьбе с оппозицией Председатель Горбунов пишет доносы следователям на независимых кандидатов. Его заместитель Реут откровенно хамит и даже не пытается скрывать предвзятость…

5 50 6 8031 13:13
Kмосква, оппозиция, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Их там нет Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма?..

5 128 6 20586 24.07
Kукраина, рф, история, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Будьте осторожны! Выход на акцию в субботу действительно становится демонстрацией мужества для ее участников и готовности вообще к чему угодно. К тому, что тебя побьют и арестуют за любое слово, взгляд, жест, не говоря уже про плакат или лозунг. Накажут за то, что ты просто выйдешь…

5 91 6 15803 17:59
Kполитика, москва, протесты, выборы, мнения
Блоги

Владимир Путин: «Совершенно точно, что украинские олигархи передавали деньги оппонентам Трампа» «Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа, всячески поддерживая демократов. Здесь секрета никакого нет…»

5 96 6 16519 20.07
Kобщество, политика, рф, сша, спецслужбы, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 32 6 5649 00:05
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу Об этом в своем расследовании, посвященном избирательной кампании, пишет русская служба ВВС

5 50 6 12528
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Есть другая, не менее серьезная история. Это борьба группировки силовиков — условно ее можно называть «ФСБ, Сечин, Володин» — против группировки, которую опять же можно условно назвать «Собянин»...

5 108 6 118989 20.07
#слушать 49:22 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3130917
Судебные процессы России XVII века.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6471 21.07
Блоги

Иван Давыдов журналист

Как закончится путинская Россия Когда настоящие хозяева заглянули в секретные закрома, и увидели, что Россия кончилась: все растащено, все ценное вывезено. И незачем больше изображать, что здесь существует какое-то там государство с видами на будущее. Можно выдохнуть…

5 263 6 238478 23.07
Kобщество, власть, рф, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Взорвется ли в 2021 году Проблема в том, что, если реализуется хотя бы один из внешних или внутренних рисков в стагнирующей сегодня экономике, это однозначно обрушит её в рецессию. Кредиты, говорите? Ну-ну… Нет, не о 21-м годе надо говорить, а уже о 20-м…

5 99 6 113046 23.07
8читать ;смотреть
Kэкономика, рф, кредиты, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7964466
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4130535

Сегодня в эфире