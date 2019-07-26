Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

Поводом для обращения стал штраф в 280 тысяч рублей, который кинотеатру выписали за показ картины.

«Пионер» ее демонстрировал в течение двух дней, несмотря на отзыв прокатного удостоверения.

Кинотеатр попросил суд признать неконституционными нормы, устанавливающие систему выдачи и отзывов прокатных удостоверений. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры.