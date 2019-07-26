Обыски проходят этим вечером сразу по нескольким адресам в Москве в преддверии завтрашней акции протеста

Силовики нагрянули в офис Фонда борьбы с коррупцией, где также находятся штабы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь и Ивана Жданова, в штаб Ильи Яшина, к начальнику штаба Геннадия Гудкова и к родственникам еще двух кандидатов.

На завтра намечена встреча кандидатов с избирателями у здания мэрии. Власти ее не согласовали.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По данным нашего корреспондента, сейчас у самой мэрии все спокойно. Во дворе дежурит ОМОН