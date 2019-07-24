Венедиктов представит главе ЦИК публичное письмо о нарушениях при регистрации кандидатов в Мосгордуму

Зампред Общественной палаты Москвы и руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов послезавтра представит председателю ЦИК Элле Памфиловой публичное письмо с перечнем нарушений при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока мы только уменьшаем количество непризнанных подписей. На этом этапе я послезавтра напишу письмо Памфиловой по результатам проверки: там, где выполнено, там, где не выполнено, там, где есть злоупотребление правом. Это будет публичная история. Члены Общественной палаты написали мне докладную. На основании этой докладной я публично пишу письмо Памфиловой с тем, где с моей точки зрения нарушен здравый смысл, дух закона и принципы», — сказал он.

А.Венедиктов отметил, что после он будет ходатайствовать о допуске представителей Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в ЦИК.

«Я попрошу, чтобы нас так же, как и в Мосгоризбирком, допустили в ЦИК, чтобы наши представители смогли высказывать там свою точку зрения и голосовать. Я напишу и попрошу, дальше – как решит ЦИК», — заявил он.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.