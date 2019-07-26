В Сибири горит три миллиона гектаров лесов

Дым доходит до уральских городов и Поволжья, где жители жалуются на удушливый смог. Журналист новосибирского государственного телеканала раскритиковал действия властей по тушению лесных пожаров в Сибири. Жители региона задыхаются от смога, а выгоревший лес удастся восстановить минимум через 10 лет, — сказал в своем видеообращении Николай Сальников. «Нам говорят, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину экономически выгодно? Или, может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 млрд рублей, это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем здравый рассудок утратили? Вы не забыли, кто вытащил ваш зад из лап фашистов в декабре 1941 года? Мы, сибиряки, требуем начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и министерства обороны.». По словам Николая Сальникова, сейчас горят легкие Сибири.