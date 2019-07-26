Серия обысков проходит этим вечером в Москве в преддверии завтрашней акции протеста

В частности, следователи пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, несколько сотрудников которого пытаются баллотироваться в депутаты Мосгордумы.

Одновременно следователи пришли в штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, к начальнику штаба Геннадия Гудкова и к родственникам еще двум кандидатов. Обыски у незарегистрированных кандидатов и их родственников – это попытка запугать не организаторов митинга, а простых обывателей. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист Леонид Радзиховский. Леонид Радзиховский считает, что в предвыборном беспределе виноват не мэр Москвы Сергей Собянин, а вышестоящие инстанции.