Серия обысков проходит в Москве этим вечером в канун завтрашней акции протеста

Следователи пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, несколько сотрудников которого пытаются баллотироваться в депутаты Мосгордумы, а также к родителям кандидата Константина Янкаускаса и к бабушке кандидата Дмитрия Клочкова.

Силовики нагрянули и в штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина. Об этом сам политик рассказал «Эху».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии. Это связано с проведением митинга около Мосгоризбиркома 14-го июля. На завтра намечена встреча с избирателями возле здания мэрии. Власти ее не согласовали.