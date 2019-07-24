СК пришел с обысками в штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Яшина

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В мой предвыборный штаб пришли следователи по уголовному делу, которое было возбуждено пару дней назад по 141 статье о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии. Прямо сейчас следователи стоят у дверей штаба с постановлением на обыск. Это, конечно, абсолютно возмутительно, потому что следователи уже даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано и преследует цель давления на оппозицию, давления на независимых кандидатов. Хотя, с другой стороны, конечно, ожидаемо, учитывая, что происходит сейчас в городе», — сказал он.

И.Яшин заметил, что сейчас в его штабе никого нет. Об обыске ему стало известно от охранников.

После отказа в регистрации независимые кандидаты в Мосгордуму призвали граждан выйти на акцию протеста к зданию мэрии. Мероприятие состоится в 14.00 завтра, 27 июля.