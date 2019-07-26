Серия обысков проходит в Москве этим вечером в канун завтрашней акции протеста

Следователи пришли в штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, к родителям кандидата Константина Янкаускаса и к бабушке кандидата Дмитрия Клочкова. Кроме того, обыск начался и в офисе Фонда борьбы с коррупцией, несколько сотрудников которого также пытаются баллотироваться в депутаты Мосгордумы.



К делу о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии, открытому из-за акции в поддержку независимых кандидатов 14-го июля, подключилась служба по защите конституционного строя ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, спецслужба ищет связи оппозиции с иностранными структурами и пытается доказать финансирование протестных акций из-за рубежа.

Само дело находится в 1-м управлении по расследованию особо важных дел столичного управления СК. Собеседники издания отмечают, что инициатива расследования поступила из администрации президента.