Мэрия отказалась согласовать массовый пикет в поддержку сестер Хачатурян завтра в Москве. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила организатор акции Эмилия Григорян.

«Мы подавали две заявки на разные локации на массовый пикет. Нам не согласовали ни одну из них, даже не потрудились переформулировать в ответе. Итого у нас один отказ на проведение марша, один отказ на проведение митинга и два отказа на проведение пикетов. На все эти отказы мы готовим иски и будем их оспаривать вплоть до Европейского суда», — заявила она.

Завтра организаторы марша предлагают всем желающим в течение дня принести цветы к зданию Генеральной прокуратуры «в память о тех, кто не смог себя защитить и в напоминание о тех, кто сейчас борется за свою жизнь. И в поддержку сестер Хачатурян».

Э.Григорян отметила, что в понедельник активистки подадут в мэрию заявку на проведение митинга в поддержку сестер 3 августа.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который в течение нескольких лет избивал и насиловал их. Убийство произошло 27 июля 2018 года.