Следователи пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Об этом написал в Твиттере директор ФБК Иван Жданов. По его словам, пока силовики стоят снаружи и звонят в дверь. Причины их визита неизвестны. Других подробностей пока нет.

Одновременно с обысками нагрянули к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса, которого не допустили на выборы в Мосгордуму. Политик рассказал «Эху», что его мать заперлась изнутри в ожидании адвоката, отец находится в подъезде, силовики ему угрожают и выламывают руки. Сам Янкаускас не живет по этому адресу уже несколько лет. Он отметил, что следователям об этом прекрасно известно. Сегодня утром по его месту жительства приходили с повесткой на допрос, но его не было дома.