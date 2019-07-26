В главном зале Мосгоризбиркома перестала работать звуковая аппаратура

Глава комиссии Валентин Горбунов обвинил в случившемся Любовь Соболь. По его словам, до полуночи она оставалась в зале вместе с представителями зарубежных СМИ, «что они там делали – непонятно», — сказал Горбунов.

Накануне после того, как Мосгоризбирком отклонил апелляцию юриста ФБК на отказ зарегистрировать ее кандидатом она решила продолжить в здании голодовку, начатую 13-го июля. Соболь оставалась в избиркоме, пока охрана не вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела. После этого ее задержала полиция.