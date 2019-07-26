Полиция получила указание действовать максимально жестко против тех, кто выйдет в субботу на несогласованную акцию

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники. «Если не разойдутся – приемники Москвы будут заполнены революционерами», — сказал собеседник, близкий к Кремлю. По его словам, когда мэрия и Кремль обсуждали сценарий недопуска оппозиции на выборы, возможные протесты не казались чиновникам проблемой. Расчет на летнее затишье не оправдался: протестная акция 20 июля стала одной из самых массовых за последние годы.