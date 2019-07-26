К родителям муниципального депутата Янкаускаса, которого не допустили на выборы в Мосгордуму, пришли с обыском

Это попытка запугивания перед завтрашней акцией, — сказал «Эху» сам политик.

Янкаускас отметил, что силовикам прекрасно известно о том, что в квартире родителей он уже давно не проживает. Этим утром по его месту жительства приходили и пытались вручить повестку на допрос.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. Это связано с проведением митинга около Мосгоризбиркома 14-го июля.