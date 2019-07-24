Ограничение контроля иностранцев над «значимыми информационными ресурсами» сократит инвестиции в российские проекты

«Инициатива кажется достаточно странной, потому что она может затормозить движение инвестиций, если еще хоть какие-то инвесторы смотрят на российские проекты. Так своими силами он перекрывает воздух и делает инвестиционную почву в России еще менее привлекательной», — сказал он.

С.Дарбинян также добавил, что последствия принятия такого закона зависят от того, по какому принципу будут отбираться «значимые информационные ресурсы».

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает долю иностранного участия в «информационно значимых ресурсах» – сайтах и сервисах, которые активно используют россияне. Согласно документу, доля иностранного участия в них не может превышать 20%. Технические средства и базы данных этих ресурсов должны быть размещены на территории России.