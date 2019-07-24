Полиция пришла с обыском к родителям незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Янкаускаса

Полиция пришла с обыском к родителям независимого кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, которому отказали в регистрации. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К моим родителям примерно полчаса назад стали ломиться в дверь сотрудники полиции и сотрудники в штатском — следователи. Как я понимаю, они хотят проводить обыск. Я по этому адресу уже не живу. Мой отец находится снаружи квартиры. Я не знаю, что с ним происходит. Сообщают, что его пытаются задержать, выламывают руки. Моя мать ждет приезда адвоката и их не пускает. Ей угрожают, что будут ломать дверь», — сказал он.

К.Янкаускас связал приход полиции к его родителям с его участием в завтрашней акции у московской мэрии.

«Это полный беспредел. На меня пытаются оказать давление, чтобы я не участвовал в акции завтра. Но я все равно приду, если меня не похитят где-то, и буду участвовать. И всех призываю выйти», — заявил он.

После отказа в регистрации независимые кандидаты в Мосгордуму призвали граждан выйти на акцию протеста к зданию мэрии. Мероприятие состоится в 14.00 завтра, 27 июля.