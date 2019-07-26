Мосгоризбирком отказал юристу ФБК Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Сегодня же комиссия оставила без удовлетворения апелляции незарегистрированных кандидатов Андрея Бабушкина, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой.

Накануне рабочая группа избиркома рекомендовала отклонить жалобу Соболь, которая с 13-го июля ведет голодовку в знак протеста против недопуска к выборам. Соболь после этого объявила, что продолжит голодовку прямо в здании Мосгоризбиркома. Около полуночи охрана вынесла ее оттуда вместе с диваном, на котором она сидела.