Суд в Петербурге арестовал уроженца Киргизии Мухамедова, подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой

Об этом сообщает издание «Фонтанка». Мухамедовбыл задержан накануне. По версии следствия, он был знаком с Григорьевой и совершил преступление во время конфликта, возникшего на бытовой почве. В СК подчеркнули, что Григорьева вела асоциальный образ жизни и распивала алкоголь, в том числе в компании с подозреваемым.

Женщину обнаружили мертвой 21 июля. Её фамилия фигурировала в списке движения «Пила», угрожавшего расправой сексуальным меньшинствам. Соратники убитой уверены, что смерть Григорьевой связана с ее деятельностью.