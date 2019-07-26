На завтрашнем митинге у мэрии власти планируют искать уклонистов от военной службы

Об этом предупредила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. В заявлении отмечается, что среди участников подобных массовых мероприятий высока доля уклонистов. В связи с этим планируется задействовать специальные группы для их выявления. Ранее власти предупредили, что завтрашняя акция не согласована.

Сегодня московская прокуратура начала административное расследование в отношении 15-ти кандидатов в Мосгордуму из-за призывов к митингу.