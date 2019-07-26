Петербургский избирком рассмотрел почти четыреста жалоб на муниципальные выборы

И удовлетворил две трети из них.

Петербургская избирательная комиссия удовлетворила более двухсот жалоб кандидатов, которых не допустили до участия в муниципальных выборах. Самостоятельно Горизбирком зарегистрировал несколько десятков кандидатов. В большинстве же случаев дела отправляют обратно в муниципальные избиркомы. В такой ситуации кандидатам не всегда удается восстановить права. Местные комиссии идут на разные ухищрения. Это помогает другим кандидатам снимать оппозиционеров с выборов через суд. Петербургские суды уже приняли к рассмотрению около трехсот исков и материалов по таким делам. Также Городской суд зарегистрировал тринадцать исковых заявлений к Горизбиркому. Типичные нарушения на выборах «Эху» назвала член Совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова.

Уже известны промежуточные итоги кампании некоторых политических сил. У партии «Яблоко» зарегистрировали чуть больше половины кандидатов, у проекта «Объединенные демократы» — восемьдесят процентов, от штаба Навального зарегистрировали чуть более четырехсот кандидатов.

Всего на этих выборах борьба идет за чуть более тысячу муниципальных мандатов.