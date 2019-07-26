Найдены признаки фабрикации подписей за провластных кандидатов в Мосгордуму

Доклад подготовлен по заказу фонда «Либеральная миссия».

Кандидаты подделывали подписи, поскольку были уверены, что избиркомы не будут их тщательно проверять, утверждают в докладе электоральные эксперты. В нем указано ряд признаков, по которым можно обнаружить фальсификации. Материалы подготовили специалисты по выборам Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов. По их мнению, регистрация кандидатов имела политический характер.

Авторы обозначили группу «административных самовыдвиженцев», куда вошли провластные представители и кандидаты, лояльные администрации города. В частности, это действующие депутаты Мосгордумы. Проводили ли сбор подписей, показывает количество запросов с именами кандидатов в поисковиках, полагают эксперты. По их мнению, прежде чем отдать голос за определенного кандидата, москвичи пытаются найти в интернете информацию о нем. Если признаков активного поиска нет, не было и реального общения сборщиков, уверены создатели доклада.

Кандидаты, чьи имена упоминаются в докладе, пока не прокомментировали выводы его авторов.