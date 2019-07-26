«Дождь» открыл свободный доступ к прямому эфиру в интернете

Телеканал можно бесплатно смотреть на его сайте, в YouTube, во всех соцсетях и в Яндекс.ТВ. Как говорится в заявлении «Дождя», «этого требуют события, которые происходят на наших глазах», «единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости, — публичность и открытость».

При этом «Дождь» отметил, что, открывая свободный доступ к эфиру, лишается денег от подписчиков — основного источника финансирования. Телеканал попросил зрителей оформлять регулярные пожертвования в его пользу и рассказывать о нем друзьям.