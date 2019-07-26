Столичная прокуратура начала административное расследование в отношении 15 кандидатов в депутаты Мосгордумы

из-за призывов к митингу «За честные выборы». Акцию планируют провести завтра у мэрии самовыдвиженцы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации. Власти ее не согласовали. По какой статье Кодекса начато расследование, не уточняется. В прокуратуре отметили, что вынесли кандидатам предостережения о том, что нарушение закона недопустимо.