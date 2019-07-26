Жара в Европе бьет один температурный рекорд за другим

При чем не только в южных странах. В Германии накануне была зафиксирована температура в 41.5 градуса по Цельсию. В Париже в четверг столбики термометра поднимались до 42.6.

«Нам бы день простоять, да ночь продержаться», — примерно так шутят французы, изнывающие от жары уже третью неделю, в ожидании обещанного синоптиками снижения температуры в ближайшие выходные. Показатели термометра должны опуститься до плюс 20, а столкновение воздушных масс – спровоцировать сильнейшие грозы. Пока же по городу можно передвигаться разве что короткими перебежками – от одного кондиционированного помещения в другое. Впрочем, и таких желающих немного. Обычно полный туристов Париж пуст как никогда. Скопление людей можно заметить разве что вокруг фонтанов. Купаться в них, конечно, обычно запрещено, но в эти дни о таких правилах никто не помнит, а полиция охотно закрывает глаза на тех, кто хочет «освежиться». Желающих все-таки по городу передвигаться власти призывают это делать не в личных кондиционированных автомобилях, а на общественном транспорте – дабы максимально избежать выброса в атмосферу вредных газов и предотвратить образование смога, особо опасного при такой температуре. В связи с этим в некоторых городах введен специальный сниженный тариф в автобусах, трамваях и метро. Прямо там же людям раздают бесплатную воду.

В центре, на севере и на западе Франции (традиционно не самых жарких и засушливых регионах) горят леса и поля, в том числе сельхозугодия. На Луаре пламенем оказались объяты и несколько жилых домов, но, к счастью, обошлось без жертв. В Альпах власти перекрыли несколько горных дорог – из-за угроз таяния ледников и схода снега. На севере страны ограничена скорость движения высокоскоростных поездов – инфраструктура не справляется с возросшим энергопотреблением.

Синоптики объявляли высший «красный» уровень опасности в 20 департаментах Франции, однако сняли его сегодня утром, в надежде на снижение температур к ближайшей ночи.