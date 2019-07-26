Серьезно расширилась территория, которую затронули лесные пожары в Сибири

Смог окутал Урал и ряд городов Поволжья.

Площадь природных пожаров в Сибири за сутки выросла почти на 200 тысяч га и огонь продолжает распространяться. Жители региона требуют ввести режим чрезвычайной ситуации в Сибири, поскольку считают обстановку опасной для жизни и здоровья. Создана петиция, которая набрала свыше 90 тысяч подписей. Самые сильные пожары затронули Красноярск, последствия от них осложнили экологическую обстановку, рассказал «Эху» редакционный директор сайта «Тайга. инфо» Евгений Мездриков.

Воздух в Красноярске серьезно загрязнен, и пепел падает прямо на землю и машины, отметил в интервью РБК местный журналист Виктор Самусенко.

Эффективно бороться с огнем можно только с помощью воздушной техники, однако это практически невозможно сделать на такой масштабной территории, которая охвачена огнем, подчеркнул эксперт из РЭУ Плеханова Руслан Абрамов.

Запах гари ощущается и в Татарстане. Явление под названием дымовая мгла возникло в результате воздушного перемещения частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Смог перенесся на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан. Дым ощущают жители Казани и Самары, смог отмечается в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Предприятия Красноярска снизили выбросы из-за дыма от лесных пожаров.