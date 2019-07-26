Центральный банк снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта

Она составит 7,25% годовых. Это связано с тем, что замедляется инфляция. При этом в ЦБ признают, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темы роста российской экономики оказываются ниже ожиданий. Изменение, принятое ЦБ, пойдет на пользу граждан, — сказал в эфире «Эха» бывший министр экономики, профессор ВШЭ Яков Уринсон.

На одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ планируют повторное снижение ключевой ставки.