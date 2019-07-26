Британец Себастьян Коу будет единственным кандидатом на пост президента Международной Федерации легкой атлетики и скорее всего сохранит свой пост.

Официальная регистрация кандидатов закончена и помимо Коу никто не отважился претендовать на высший пост в иерархии этого вида спорта. Коу идет на второй срок. Первый ничего хорошего российскому спорту не принес. Его приход совпал с санкциями в отношении всероссийской федерации легкой атлетики, которая временно отстранена. Наши спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и добиваются индивидуального допуска к соревнованиям. Член Совета ИААФ Михаил Бутов говорит, что Коу вынужден следовать за трендом, тогда как сам с уважением относится к России,но факт остается фактом. Отстранение ВФЛА продлевали 11 раз в том числе и после того, как РУСАДА восстановили в правах, а количество пунктов дорожной карты увеличилось в несколько раз и продолжает расти, от одного заседания рабочей группы до другого. ИААФ оказалась единственной федерацией, которая не восстановила свое российское отделение и пока не собирается это делать. На этот раз ждут результатов работ по базе московской антидопинговой лаборатории. Сэр Себастьян Коу – один из самых известных легкоатлетов своей страны, двукратный чемпион Олимпиады-80 остается последовательным и принципиальным противником участия наших спортсменов под российским флагом.

Конгресс международной федерации легкой атлетики состоится в сентябре в Катаре во время чемпионата мира.