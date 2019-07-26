Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов

Это более 15 миллионов рублей. В сообщении говорится, что канал нарушил правила вещания, в частности, он не смог сохранить объективность в своих новостных программах. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала «Эху», что с решением британского регулятора категорически не согласна.

После ситуации с RT, работающие в России британские СМИ должны быть готовы к последствиям действий Лондона, — предупредил российский МИД.