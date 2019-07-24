Члены СПЧ придут наблюдать на завтрашнюю акцию у московской мэрии

Члены Совета по правам человека (СПЧ) придут в качестве наблюдателей на завтрашнюю акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму к московской мэрии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ Николай Сванидзе.

«Я пойду не в качестве участника, а в качестве наблюдателя вместе с моими коллегами – членами от СПЧ. Это моя обязанность как члена СПЧ и руководителя профильной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности. Если я в Москве, я хожу. Это наша работа. Я буду, и будут мои коллеги», — сказал он.

Н.Сванидзе отметил, что члены СПЧ не могут защитить граждан от незаконных задержаний во время акции, но они фиксируют все нарушения и впоследствии докладывают об этом на своих заседаниях.

Ранее в интернете появились призывы выйти на несанкционированную с властями акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она состоится завтра, 27 июля, в 14.00 у здания мэрии.