Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд из-за запрета «Смерти Сталина»

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру из-за запрета показывать фильм «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.

«Другие инстанции нас не поддержали, поэтому мы обратились в Конституционный суд. Это нарушает 29 статью Конституции о запрете цензуры. Мы также обжаловали ограничение права на судебную защиту и ограничение наших прав на свободную реализацию своих возможностей и предпринимательской деятельности», — сказал он.

Ю.Тай подчеркнул, что решение Министерства культуры об отзыве прокатного удостоверение фильму «Смерть Сталина» никак не оформлено документально и носит произвольный характер.

«Мы узнали, что такого решения как документа не существует. По сути это произвольное, принятое в голове заместителем министра решение, которое он посчитал пасквилем на российскую историю, ссылаясь на мнение Общественного совета при Министерстве культуры. Все это было размещено на сайте», — заявил он.

По словам юриста, отказы в других судебных инстанциях были связаны с «абсурдными трактовками». В частности, Арбитражный суд отказался признать кинотеатр «Пионер» потерпевшим в связи с запретом Минкульта демонстрировать фильм.

«Дело кристально чистое, оно ничем не замутнено, нет никаких сложных обстоятельств и перипетий. Создается возможность для суда высказать свою позицию по поводу недопустимости цензуры в Российской Федерации», — заключил он.

В январе 2018 года министерство культуры РФ за несколько дней до премьеры фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи отозвало прокатное удостоверение.